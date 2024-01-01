Hakkında

Cargill, dünyayı güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde beslemek için gıda, içerik maddeleri, tarımsal çözümler ve endüstriyel ürünler sağlamaya kendini adamıştır. Tedarik zincirinin merkezinde yer alarak, yaşam için hayati önem taşıyan ürünleri tedarik etmek, üretmek ve sunmak için çiftçiler ve müşterilerle ortaklık yapıyoruz.

160.000 ekip üyemiz; işletmelerin büyümesi, toplumların gelişmesi ve tüketicilerin iyi yaşaması için müşterilere hayatın temel gereksinimlerini sağlayarak bir amaç doğrultusunda yenilikler yapıyor. Bir aile şirketi olarak 159 yıllık deneyimimizle, değerlerimize sadık kalarak ileriye bakıyoruz. Önceliği insanlara veriyoruz. Hedef yükseltiyoruz. Bugün ve gelecek nesiller için doğru olanı yapıyoruz. Daha fazla bilgi için Cargill.com adresini ve Haber Merkezimizi ziyaret edin.