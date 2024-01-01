Cargill, Türkiye’nin yanında
Cargill olarak Türkiye'nin birçok ilini yerle bir eden ve son zamanların en yıkıcı doğal afetlerinden olan depremlerden derin üzüntü duyuyoruz. Yakınlarını, sevdiklerini kaybeden ailelere baş sağlığı diliyoruz. Kalplerimiz bu afetten etkilenenler için atıyor.
Dünya çapında 160.000'den fazla çalışanımızla, bu zorlu dönemde Türkiye ve bölgedeki insanların yanında yer alıyor ve ihtiyacı olanlara hızla yardım ulaştırmak için yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. AFAD, TİDER gibi yerel kuruluşlar ile diğer sivil toplum kuruluşlarının ve sahada gönüllüleriyle afetzedelere ve yardım çalışanlarına yemek sağlayan World Central Kitchen’ın Türkiye’deki insani yardım çabalarını desteklemeye devam edeceğiz.
Cargill dünyanın güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde beslenmesinde lider olmayı amaçlar.
Cargill dünyanın kalkınmasına katkı sağlamak için küresel gıda sistemi kapsamında bağlantılar oluşturmaktadır. Çiftçilerin piyasalarla bağlantıda olmasını, müşterilerimizin sürdürülebilir gıda çözümlerine ulaşmasını sağlıyor ve dünyanın gıda ihtiyacını karşılıyoruz.
Kariyer
Internet üzerinden iş ilanlarını arama ve başvuru.
Hakkında
Cargill, dünyayı güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde beslemek için gıda, içerik maddeleri, tarımsal çözümler ve endüstriyel ürünler sağlamaya kendini adamıştır. Tedarik zincirinin merkezinde yer alarak, yaşam için hayati önem taşıyan ürünleri tedarik etmek, üretmek ve sunmak için çiftçiler ve müşterilerle ortaklık yapıyoruz.
160.000 ekip üyemiz; işletmelerin büyümesi, toplumların gelişmesi ve tüketicilerin iyi yaşaması için müşterilere hayatın temel gereksinimlerini sağlayarak bir amaç doğrultusunda yenilikler yapıyor. Bir aile şirketi olarak 159 yıllık deneyimimizle, değerlerimize sadık kalarak ileriye bakıyoruz. Önceliği insanlara veriyoruz. Hedef yükseltiyoruz. Bugün ve gelecek nesiller için doğru olanı yapıyoruz. Daha fazla bilgi için Cargill.com adresini ve Haber Merkezimizi ziyaret edin.