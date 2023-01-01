Hakkında

Cargill, global gıda sisteminden yararlanmanıza yardımcı olur. Çiftçileri pazarlarla, müşterileriyse malzemelerle buluşturuyor ve ailelerin yedikleri yiyeceklerden yürüdükleri zeminlere kadar günlük ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki 160.000'den fazla ekip üyemiz, dünyayı güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde beslemek için çalışırken iş ortaklarımızı ve topluluklarımızı güçlendirerek amaca yönelik yenilikler yapıyor.

Metan emisyonlarını azaltan yemden atık bazlı yenilenebilir yakıtlara kadar sınırsız olanak söz konusu. Fakat değerlerimiz hâlâ aynı. Önceliği insanlara veriyoruz. Hedef yükseltiyoruz. Doğru olanı yapıyoruz. Komşumuz bildiğimiz insanların ve evimiz bildiğimiz gezegenin ihtiyaçlarını 158 yıldır bu şekilde karşıladık, gelecek nesiller için de bu şekilde karşılamaya devam edeceğiz. Daha fazla bilgi için Cargill.com'u ve Haber Merkezimizi ziyaret edin.