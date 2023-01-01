Cargill, Türkiye’nin yanında
Cargill olarak Türkiye'nin birçok ilini yerle bir eden ve son zamanların en yıkıcı doğal afetlerinden olan depremlerden derin üzüntü duyuyoruz. Yakınlarını, sevdiklerini kaybeden ailelere baş sağlığı diliyoruz. Kalplerimiz bu afetten etkilenenler için atıyor.
Dünya çapında 160.000'den fazla çalışanımızla, bu zorlu dönemde Türkiye ve bölgedeki insanların yanında yer alıyor ve ihtiyacı olanlara hızla yardım ulaştırmak için yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. AFAD, TİDER gibi yerel kuruluşlar ile diğer sivil toplum kuruluşlarının ve sahada gönüllüleriyle afetzedelere ve yardım çalışanlarına yemek sağlayan World Central Kitchen’ın Türkiye’deki insani yardım çabalarını desteklemeye devam edeceğiz.
Cargill dünyanın güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde beslenmesinde lider olmayı amaçlar.
Cargill dünyanın kalkınmasına katkı sağlamak için küresel gıda sistemi kapsamında bağlantılar oluşturmaktadır. Çiftçilerin piyasalarla bağlantıda olmasını, müşterilerimizin sürdürülebilir gıda çözümlerine ulaşmasını sağlıyor ve dünyanın gıda ihtiyacını karşılıyoruz.
Kariyer
Internet üzerinden iş ilanlarını arama ve başvuru.
Hakkında
Cargill, global gıda sisteminden yararlanmanıza yardımcı olur. Çiftçileri pazarlarla, müşterileriyse malzemelerle buluşturuyor ve ailelerin yedikleri yiyeceklerden yürüdükleri zeminlere kadar günlük ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki 160.000'den fazla ekip üyemiz, dünyayı güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde beslemek için çalışırken iş ortaklarımızı ve topluluklarımızı güçlendirerek amaca yönelik yenilikler yapıyor.
Metan emisyonlarını azaltan yemden atık bazlı yenilenebilir yakıtlara kadar sınırsız olanak söz konusu. Fakat değerlerimiz hâlâ aynı. Önceliği insanlara veriyoruz. Hedef yükseltiyoruz. Doğru olanı yapıyoruz. Komşumuz bildiğimiz insanların ve evimiz bildiğimiz gezegenin ihtiyaçlarını 158 yıldır bu şekilde karşıladık, gelecek nesiller için de bu şekilde karşılamaya devam edeceğiz. Daha fazla bilgi için Cargill.com'u ve Haber Merkezimizi ziyaret edin.